Китайский вирусолог назвал самое опасное свойство коронавируса

9 Май 2020 2020-05-09T20:53:30+03:00

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Вирусолог из Китая Чжун Наньшань назвал самую опасную особенность новой коронавирусной инфекции. По его словам, вирус отличается от других заболеваний стремительной передачей и крайне опасной заразностью. Об этом сообщает китайский портал Huanqiu.

По словам профессора, коронавирус передается гораздо быстрее и легче по сравнению с обычным сезонным гриппом, ОРВИ, и другими респираторными заболеваниями. Чжун Наньшань уверен, что для максимально эффективной борьбы с распространением пандемии нужно четыре основные меры: ранняя защита, раннее выявление инфекции и ее диагностика, а также своевременная изоляция зараженных и контактировавших с ними людей.

Ранняя защита включается в себя использование средств индивидуальной защиты: масок и перчаток, а также соблюдение личной дистанции и тщательная дезинфекция рук и поверхностей, поскольку коронавирус передается контактным путем.

Выявлять зараженных на ранней стадии заболевания можно, измеряя температуру людей в общественных местах. Кроме того, важно, чтобы сами люди проявляли ответственность и при первых симптомах болезни немедленно обращались за помощью медиков. Основными признаками коронавируса являются общее недомогание, высокая температура, сухой кашель и нетипичная усталость.

Также ученые из Китая отметил необходимость ранее диагностики для того, чтобы не допускать пребывания в одних и тех же больницах зараженных и обычных пациентов. Ранняя изоляция крайне необходима, чтобы свести к минимуму контакты заболевших со здоровыми.

ИСТОЧНИК KP.RU