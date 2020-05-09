Собянин подтвердил информацию о смерти одного человека при пожаре в больнице №50

9 Май 2020 2020-05-09T21:55:06+03:00

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Московский мэр Сергей Собянин подтвердил информацию об одном погибшем при пожаре в больнице на севере столицы. По его словам, все пациенты эвакуированы и будут перевезены в другие больницы.

- В одном из корпусов на первом этаже ГКБ №50 произошло возгорание. Пожар оперативно потушен. Все пациенты эвакуированы и будут перевезены в другие больницы. К сожалению, без жертв не обошлось. По предварительным данным, один из пациентов погиб. Соболезную его родным и близким. Причины случившегося будут тщательно расследованы, - написал глава города в Twitter.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778272" frameborder="0"></iframe> Видео очевидцев пожара в «коронавирусной» больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU