Пожаром в московской больнице №50 занялась прокуратура
Московская прокуратура занялась инцидентом в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в столице, где вечером 9 мая вспыхнул пожар, в результате которого погиб один человек. Об этом «Интерфаксу» сообщила представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
- В ходе проверки будет дана оценка соблюдению ответственными лицами требований законодательства о пожарной безопасности на объекте, а также полноте действий должностных лиц контролирующих органов. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования, - сказала Нефедова.
ИСТОЧНИК KP.RU