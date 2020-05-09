Пожаром в московской больнице №50 занялась прокуратура

9 Май 2020 2020-05-09T22:11:48+03:00

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Московская прокуратура занялась инцидентом в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в столице, где вечером 9 мая вспыхнул пожар, в результате которого погиб один человек. Об этом «Интерфаксу» сообщила представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

- В ходе проверки будет дана оценка соблюдению ответственными лицами требований законодательства о пожарной безопасности на объекте, а также полноте действий должностных лиц контролирующих органов. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования, - сказала Нефедова.

ИСТОЧНИК KP.RU