Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3,8 миллиона человек

9 Май 2020 2020-05-09T23:24:59+03:00

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Число заболевших коронавирусом в мире по состоянию на 9 мая 2020 года достигло отметки в 3 862 676 человек. За минувшие сутки врачи зарегистрировали 95 845 новых случаев инфицирования.

Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, 265 961 пациент скончались от заболевания. Жертвами вирусной пневмонии и ее осложнений за день стали 6 388 населения планеты.

Сложная ситуация с covid-19 наблюдается в США. Там количество подтвержденных результатов анализов с начала эпидемии врачи выявили у 1,3 миллиона граждан. Второе место в списке по наибольшему числу зараженных занимает Испания - более 262 тысяч пациентов. Чуть меньше, 216 тысяч больным, с положительным тестом на коронавирус выявлено в Италии.

Напомним, сайт kp.ru писал, что в России наиболее спокойная ситуация. Количество пациентов с начала выявления первых случаев инфицирования составляет 198 676 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU