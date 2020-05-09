Назван процент летальности от коронавируса на Украине
На Украине специалисты подсчитали процент летальности от коронавируса в стране. Согласно результатам исследования, ее оценили в 2,4%.
По словам министр здравоохранения Украины Максима Степанова, считает, что власти государства действовали правильно.
В качестве примера для сравнения он привел процентное соотношение жертв вируса в Великобритании. Там этот процент составляет 15%. Об этом он рассказал в интервью агентству "Укринформ".
Глава ведомства отметил, что у большинства пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией заболевание протекает в бессимптомной форме. Благодаря этому сфера здравоохранения не испытывает нагрузки
ИСТОЧНИК KP.RU
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