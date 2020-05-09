Назван процент летальности от коронавируса на Украине

9 Май 2020 2020-05-09T23:58:57+03:00

Изменить размер текста: A A

На Украине специалисты подсчитали процент летальности от коронавируса в стране. Согласно результатам исследования, ее оценили в 2,4%.

По словам министр здравоохранения Украины Максима Степанова, считает, что власти государства действовали правильно.

В качестве примера для сравнения он привел процентное соотношение жертв вируса в Великобритании. Там этот процент составляет 15%. Об этом он рассказал в интервью агентству "Укринформ".

Глава ведомства отметил, что у большинства пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией заболевание протекает в бессимптомной форме. Благодаря этому сфера здравоохранения не испытывает нагрузки

ИСТОЧНИК KP.RU