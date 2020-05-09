2020-05-09T23:58:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Назван процент летальности от коронавируса на Украине

Эксперты подсчитали процент жертв болезни в соотношении с общим числом граждан
Юлия КЕКОВА
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Назван процент летальности от коронавируса на УкраинеНазван процент летальности от коронавируса на УкраинеФото: REUTERS
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На Украине специалисты подсчитали процент летальности от коронавируса в стране. Согласно результатам исследования, ее оценили в 2,4%.

По словам министр здравоохранения Украины Максима Степанова, считает, что власти государства действовали правильно.

В качестве примера для сравнения он привел процентное соотношение жертв вируса в Великобритании. Там этот процент составляет 15%. Об этом он рассказал в интервью агентству "Укринформ".

Глава ведомства отметил, что у большинства пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией заболевание протекает в бессимптомной форме. Благодаря этому сфера здравоохранения не испытывает нагрузки

ИСТОЧНИК KP.RU

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