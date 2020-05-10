2020-05-10T00:17:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Названо число заразившихся коронавирусом в мире на 10 мая

Стало известно количество пациентов с covid-19 на планете
Юлия КЕКОВА
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Опубликованы данные по числу заразившихся коронавирусом в мире на 10 маяОпубликованы данные по числу заразившихся коронавирусом в мире на 10 маяФото: Александр АБРАМОВ
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Опубликованы данные по числу заразившихся коронавирусом в мире на 10 мая. С момента выявления первых пациентов с covid-19 среди населения планеты количество случаев инфицирования превысило отметку 4 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Хопкинса.

Согласно данным ученых, жертвами болезни стали 277 860 человек, выздоровели - 1 348 383 пациента, у которых был положительный результат теста на коронавирус.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией 11 марта 2020 года.

Из-за активного распространения болезни многие страны закрыли свои границы, чтобы сократить риски ввоза вируса, и приостановили авиасообщение с другими государствами.

Наиболее сложная ситуация по числу зараженных наблюдается в США. Там врачи выявили более 1 миллиона 300 тысяч инфицированных. Следом идут Испания и Италия - более 262 и 216 тысяч пациентов соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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