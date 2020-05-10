Названо число заразившихся коронавирусом в мире на 10 мая
Опубликованы данные по числу заразившихся коронавирусом в мире на 10 мая. С момента выявления первых пациентов с covid-19 среди населения планеты количество случаев инфицирования превысило отметку 4 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Хопкинса.
Согласно данным ученых, жертвами болезни стали 277 860 человек, выздоровели - 1 348 383 пациента, у которых был положительный результат теста на коронавирус.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией 11 марта 2020 года.
Из-за активного распространения болезни многие страны закрыли свои границы, чтобы сократить риски ввоза вируса, и приостановили авиасообщение с другими государствами.
Наиболее сложная ситуация по числу зараженных наблюдается в США. Там врачи выявили более 1 миллиона 300 тысяч инфицированных. Следом идут Испания и Италия - более 262 и 216 тысяч пациентов соответственно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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