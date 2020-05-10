Путин поздравил выпускников высших военно-учебных заведений
Президент России Владимир Путин поздравил выпускников высших военно-учебных заведений страны.
Глава государства отметил, что именно на этих молодых людей в дальнейшем будет рассчитывать Российская Федерация и народ.
- Дорогие друзья! В этот знаменательный день хочу передать слова благодарности вашим наставникам, всем, кто в аудиториях и на полигонах учил вас "науке побеждать", быть верными неписаным законам воинской чести и товарищества, - приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Также российский лидер добавил, что власти будут делать все необходимое, чтобы обеспечить им достойные условия для службы и жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU