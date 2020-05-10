10 Май 2020 2020-05-10T00:33:33+03:00

Глава государства отметил, что страна и народ рассчитывают на них

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Президент России Владимир Путин поздравил выпускников высших военно-учебных заведений страны.

Глава государства отметил, что именно на этих молодых людей в дальнейшем будет рассчитывать Российская Федерация и народ.

- Дорогие друзья! В этот знаменательный день хочу передать слова благодарности вашим наставникам, всем, кто в аудиториях и на полигонах учил вас "науке побеждать", быть верными неписаным законам воинской чести и товарищества, - приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Также российский лидер добавил, что власти будут делать все необходимое, чтобы обеспечить им достойные условия для службы и жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU