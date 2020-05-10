В Москве умерли еще 58 пациентов с коронавирусом
Общее число летальных случаев в столице достигает 1068
В Москве умерли еще 58 пациентов с коронавирусомФото: REUTERS
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В Москве умерли еще 58 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом 10 мая сообщает оперативный штаб по борьбе с covid-19.
Теперь общее число жертв болезни в столице достигает 1068. Сутками ранее в медучреждениях скончались 54 пациента.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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