Дети помогают Наталье Бондарчук справиться с горем после смерти мамы Инны Макаровой

10 Май 2020 2020-05-10T01:12:24+03:00

Актриса вернулась в место, где она провела свое детство

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В воскресенье, 10 мая, знаменитой российской актрисе, режиссеру и сценаристу Наталье Бондарчук исполняется 70 лет.

Праздновать юбилейную дату она планирует скромно - в кругу своих близких. Среди приглашенных ее сын, композитор Иван Бурляев, и дочь, актриса Мария Бурляева, - все со своими семьями. Домашнее торжество пройдет на даче, где Бондарчук провела свои детские годы.

Однако со светлой памятью юношеских лет ее связывает и печаль. Актриса рассказала, что дачу строила ее мама Инна Макарова, которая ушла из жизни совсем недавно, 25 марта 2020 года. Но дети помогают Наталье Бондарчук справиться с горем после утраты близкого человека.

- Мы собираемся отметить праздник за большим столом, приготовим что-нибудь вкусненькое. Цветов на нашем участке достаточное, каждый раз к моему дню рождения распускаются прекрасные тюльпаны. Мне это очень нравится, - поделилась Бондарчук с ТАСС.

Также она отметила, что самоизоляция, введенная в России и ряде других стран из-за распространения коронавируса, не остановила проекты, работа перешла в онлайн-формат. Вместе со своей дочерью Марией они проводят видеоуроки для учеников Международной кино-театральной школой имени С. Ф. Бондарчука, руководителем которой является Наталья Сергеевна.

- У нас образовалась внутренняя маленькая киностудия. Эта работа для меня очень сердечная, все страны благодарят, что в такой непростой обстановке я продолжаю преподавать и дарю детям немного солнышка, вкладывая в них частичку себя, - рассказала режиссер.

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ИСТОЧНИК KP.RU