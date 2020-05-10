2020-05-10T01:44:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Стали известны сроки открытия магазинов одежды в России

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия ограничений для граждан и бизнеса
Юлия КЕКОВА
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Стали известны сроки открытия магазинов одежды в РоссииСтали известны сроки открытия магазинов одежды в РоссииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф назвала возможные сроки открытия в России небольших магазинов одежды и обуви.

По словам специалиста, такие торговые точки могут возобновить свою работу уже на первом этапе снятия ограничений из-за коронавируса. При этом их площадь не должна превышать 400 квадратных метров, а между посетителями и персоналом должна соблюдаться дистанция в 1,5 метра. Это будет служить дополнительными мерами безопасности для всех.

Ранее сайт kp.ru писал, что Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для выхода из самоизоляции и возобновления работы бизнеса. Список состоит из трех этапов, каждый из которых будет вводится в российских регионах индивидуально, в зависимости от числа заболевших и выздоровевших от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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