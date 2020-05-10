2020-05-10T02:23:15+03:00
В мире

США зафиксировали в космосе взрыв российского бака разгонного блока

Американские ВВС заявили о разрушении "Фрегата"
Юлия КЕКОВА
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В космосе произошел взрыв бака российского разгонного блока "Фрегат-СБ". В результате случившегося он разрушился на 65 обломков. Разрушившийся бак имеет номер 37756 в американском военном каталоге космических объектов и международное обозначение 2011-037B. Об этом сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.

- ВВС США подтвердила, что разрушение бака произошло 8 мая между 7:02 и 8:51 мск. Отслеживаются 65 обломков, - говорится на странице эскадрильи в Twitter.

Также отмечается, что произошедшее не связано со столкновением с другим объектом в космическом пространстве.

Разрушившийся бак имеет номер 37756 в американском военном каталоге космических объектов и международное обозначение 2011-037B.

По данным, размещенным на специализированном ВВС США портале space-track.org, до момент взрыва объект находился на орбите с минимальной высотой 422 километра и максимальной 3 606 километров. Могут ли десятки обломков угрожать спутникам, пока не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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