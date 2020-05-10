10 Май 2020 2020-05-10T02:29:30+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 10 мая 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 10 мая 2020 года увеличилось до 1068 человек. В столице за сутки жертвами болезни стали 58 пациентов. Некоторые из них пациентов имели сопутствующие заболевания.

Всего в России количество скончавшихся согласно данным портала стопкоронавирус.рф, достигает 1827 человек.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса информирует граждан и напоминает о необходимости соблюдать режим самоизоляции, продленный в нашей стране до 11 мая включительно, а в столице до конца мая. В частности, это касается людей преклонного возраста, поскольку их иммунитет слабее, чем, например, у молодежи и детей.

Напомним, по официальным данным Всемирной организации здравоохранения, в мире число заразившихся covid-19 с начала эпидемии уже превысило 3,8 миллиона человек. Тем временем, ученые из Университета Хапкинса заявили, что количество пациентов с диагнозом коронавиурсная инфекция уже перевалило за 4 миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU