10 Май 2020 2020-05-10T02:38:00+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса Москве на 10 мая 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 10 мая 2020 года увеличилось до 12 779 человек. За сутки столичные больницы покинули 2 520 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего в России с начала распространения заболевания из врачи выписали более 31 тысячи инфицированных. У некоторых болезнь протекает бессимптомно, отмечают специалисты.

Тем временем, власти города просят москвичей соблюдать продленный режим самоизоляции. Он будет действовать в столице до 31 мая 2020 года. Выходить на улицу следует в средствах индивидуальной защиты - маске и перчатках.

Ранее сайт kp.ru писал, что заммэра Анастасия Ракова рассказала о планах внедрить новый способ тестирования населения на наличие в организме коронавируса в Москве. Она сообщила, что диагностика будет проходить на основе анализа венозной крови.

ИСТОЧНИК KP.RU