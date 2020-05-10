Как проверяют продукты, которые должны попасть на стол президента

10 Май 2020 2020-05-10T03:53:32+03:00

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Экс-гендиректор комбината питания "Кремлевский" раскрыл секреты приготовления для главы государства.

По его словам, продукты, которым суждено оказаться на столе президента России, тщательно проверяют в спецлаборатории, а блюда готовят на спецкухне Федеральной службы охраны или под контролем санитарного врача. Об этом он рассказал РИА Новости.

- Что касается личных гастрономических предпочтений Владимира Путина я не могу сказать, я не работал, - сказал Бухаров.

Также он отметил, что иногда из-за того, что продукты не проходили проверку, приходилось оперативно вносить коррективы в меню.

- Поступают продукты, которые имеют все необходимые сертификаты соответствия, но все равно партия отправляется на проверку в лабораторию ФСО. Иногда случалось так, что она забраковывалась, приходилось по-быстрому что-то менять, прямо на ходу, - добавил собеседник агентства.

ИСТОЧНИК KP.RU