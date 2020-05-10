Эксперт спрогнозировала будущее городов в эпоху постпандемии

10 Май 2020 2020-05-10T04:13:48+03:00

Сценариев развития существует довольно много, но есть большая вероятность, что они станут пешеходными

Изменить размер текста: A A

Директор Института медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" Варвара Мельникова описала возможное будущее городов в эпоху постпандемии коронавируса.

По словам эксперта, существует множество сценариев развития событий, но нельзя исключать вариант, что города станут "пешеходными".

- На мой взгляд, город в эпоху постпандемии - это, в первую очередь, пешеходный город. Это город, который должен будет обеспечить возможность восстановления людей после пережитого стресса, в котором мы все сейчас находимся, в частности из-за длительной самоизоляции, - предположила Мельникова, слова которой приводит Forbes.

Среди инструментов для психологической разгрузки горожан значимую роль могут сыграть парки. Дело не в том, чтобы в них проводились мероприятия, а чтобы они стали доступны для граждан.

- Лучше, конечно, если они станут безопасными, всесезонными пространствами, где мы сможем хотя бы видеть друг друга, - размышляет эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU