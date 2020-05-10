10 Май 2020 2020-05-10T05:11:58+03:00

Эксперты раскрыли, чем ночью в Интернете занимаются россияне на самоизоляции Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В России в связи с введенной в стране из-за угрозы распространения коронавируса ночной трафик за апрель вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные предоставили крупнейшие в стране операторы сотовой связи.

Сообщается, что проведя исследования из-за роста потребления гигабайтов стало известно, чем ночью в Интернете занимаются россияне.

Больше всего потребление трафика пришлось на интернет-потребление в ночное время суток в социальных сетях и мессенджерах. Соотношение выросло в два раза. В онлайн-кинотеатрах и различных видеосервисах рост составил 55%. Еще на 35% увеличилась потребность россиян в сайтах интернет-магазинов, пишут Известия.

Кстати, на относительно прежнем уровне осталась нужда в использовании сервисов для взрослых, как в фиксированных, так и в мобильных сетях. Уточняется, что ночной трафик остался на уровне обычных будних дней.

ИСТОЧНИК KP.RU