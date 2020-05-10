2020-05-10T05:31:13+03:00
Общество

Названы опасные болезни, которые станут последствиями коронавируса

Россиянам предрекли волну ожирения, психические расстройства и другие заболевания
Юлия КЕКОВА
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Названы опасные болезни, которые станут последствиями коронавирусаНазваны опасные болезни, которые станут последствиями коронавирусаФото: Александр ГЛУЗ
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Самоизоляция, стрессы, бессонница и многие другие факторы активно влияют на состояние человека.

По словам главного врача городской клинической больницы №71 Александра Мясникова, хуже всего на организме может сказываться нарушение режима сна.

- Нас ждет волна и ожирения, диабета, гипертонии, психических заболеваний, а также болезней, связанных с алкоголем, - предупредил врач россиян в эфире телеканала "Россия-1".

Врач отметил, что люди зависят от солнечной активности и других природных факторов, и гормоны в организме вырабатываются согласно циркадным ритмам, то есть по так называемым внутренним биологическим часам, главный ритм которых правильный режим сна.

Слишком ранний подъем и запоздалое отправление в кровать могут отрицательно сказаться на самочувствии человека, поэтому важно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

К слову, ранее сайт kp.ru писал, что режим сна сбился у многих россиян. Из-за длинных выходных многие стали "залипать" в соцсетях. Данные операторов сотовой связи свидетельствуют о 40% увеличении потребляемого трафика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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