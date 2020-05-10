Последние новости на утро 10 мая 2020: определены сроки открытия магазинов одежды в России

10 Май 2020 2020-05-10T06:47:01+03:00

Мы собрали для вас последние новости на утро 10 мая 2020 года

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Последние новости на утро 10 мая 2020: в России стали известны сроки открытия магазинов одежды и обуви. Купить вещи в небольших торговых точках россияне смогут уже на первом этапе снятия ограничений из-за коронавируса. Их площадь не должна превышать 400 квадратных метров, а посетители и персонал обязаны соблюдать социальную дистанцию. Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия ограничений для граждан и бизнеса.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась заявлением Белого дома в соцсетях о победе США и Великобритании над нацизмом. Пост был опубликован 9 мая, в юбилей Великой Победы советского народа над врагами. По мнению дипломата, подобные высказывания можно расценивать как публичное "переписывание истории", и мириться с этим нельзя.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 4 миллиона человек, заявили ученые из Университета Хопкинса. А вот Всемирная организация здравоохранения не спешит с поспешными подсчетами. Количество зараженных с начала пандемии по данным ВОЗ составляет 3,8 миллиона человек.

ИСТОЧНИК KP.RU