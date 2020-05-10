2020-05-10T07:29:43+03:00
Спорт

Боец UFC завершил карьеру из-за того, что нашел красивую девушку

Генри Сейхудо ушел, выиграв последний поединок
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Генри Сейхудо со своей любимой.Генри Сейхудо со своей любимой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Мексиканский боец UFC Генри Сейхудо принял решение завершить свою спортивную карьеру после того, как одержал победу в со-главном поединке на турнире UFC249. Он выиграл схватку в Джексонвилле у Доминика Круза. Поединок продолжался 4 раунда, после чего Сейхудо нанес мощный удар коленом в лицо сопернику. Тот - упал, и Генри "доработал" его, нанеся множество мощных ударов по лицу.

Одержав победу на турнире UFC249, Сейхудо в своем пост-матчевом интервью сделал громкое заявление:

- Знаете, я уже добился всего в своей спортивной карьере. Я добился всего в этой жизни, у меня появилась красивая женщина, которая следит сегодня за моим поединком. И я хочу завершить свои выступления, чтобы сосредоточиться на своей семьей. И уделять своей девушке еще больше внимания!

Аманда Даллаго Чавес - это большая любовь Генри Сейхудо. Их совместные фотографии в личных соцсетях стали появляться не так давно, что подметили фанаты бойца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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