В МВД заявили о снижении случаев домашнего насилия за время самоизоляции

10 Май 2020 2020-05-10T08:06:51+03:00

Россияне в апреле реже обращались в полицию на своих домашних обидчиков, чем в марте Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Информацию о том, что в России за время самоизоляции могло увеличиться число случаев домашнего насилия, прокомментировали в МВД. Теорию общественников и правозащитников опровергли в МВД. Статистика за первый квартал показывает, что таких правонарушений не только не стало больше, показатель уменьшился на 13 процентов.

- В марте было зарегистрировано свыше 13 тыс. таких правонарушений, что на 6,5% меньше по сравнению с прошлогодним мартом.,- приводит комментарий пресс-службы МВД ТАСС.

В апреле на 23 процента меньше - около 7,7 тысяч случаев.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала смягчить правила самоизоляции для жертв домашнего насилия. Она считает, что нельзя считать нарушением режима выход из дома для такой категории людей, поскольку страх получить штраф в период пропускного режима может останавливать жертву перед тем, чтобы обратиться в полицию на своего обидчика.

ИСТОЧНИК KP.RU