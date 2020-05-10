В Ухане впервые за месяц выявили новый случай коронавируса

10 Май 2020 2020-05-10T08:01:18+03:00

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В Китае впервые почти за месяц число новых случаев заражения коронавирусом увеличилось до 14. Это максимум, начиная с 28 апреля. Такие данные за прошедшие сутки 9 мая приводит Национальная комиссия здравоохранения КНР.

Если раньше в статистике по заболеваемости приобладали импортированные случаи, то теперь только два пациента с коронавирусом прибыли из других стран. Остальные 12 - заразились уже в пределах страны.

Отдельно в Китае подсчитывают случаи бессимптомного заболевания: 9 мая выявили 20 инфицированных, тогда как 8 мая их было всего 15.

Впервые почти за месяц болезнь нашли в Ухане, городе, откуда началось распространение инфекции. Пациент находится в тяжелом состоянии.

Но статистика по смертности от коронавируса за сутки в Китае не изменилась - ни в одной провинции не зарегистрировано погибших от новой болезни пациентов.

За врем время пандемии в Китае заразились 82 901 человек, а общее число погибших от вируса составило 4633 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU