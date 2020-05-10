Главный инфекционист США ушел на самоизоляцию из-за коронавируса в Белом доме

10 Май 2020 2020-05-10T08:47:07+03:00

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Главный инфекционист США и консультатн Дональда Трама по ситуации с коронавирусом сам ушел на двухнедельную изоляцию.

Энтони Фаучи вероятно контактировал с зараженными коронавирусом работниками Белого дома. Вирус нашли у сотрудника из военного подразделения, затем у пресс-секретаря вице-президента США Майка Пенса. Положительный тест на коронавирус получила личная помощница дочери Трампа, Иванки.

Фаучи сообщил CNN, что продолжит работать удаленно. Для него сделают исключение и будут пускать в исследовательский центр, где изучают коронавирус. Но контактировать с учеными напрямую он не станет, для главного инфекциониста США приготовили отдельное помещение, чтобы он находился в Центре, но в изоляции.

За сутки в США подтверждены 25 000 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных превысило 1,3 миллиона человек. Еще 78 795 американцев умерли за время пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU