Илон Маск обозвал бывшего американского министра на русском языке

10 Май 2020 2020-05-10T08:40:53+03:00

Миллиардер доказал, что знает не только русские фразеологизмы, но может также изящно ругаться на русском

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Основатель компании SpaceX Илон Маск показал в споре с бывшим американским министром свои знания русского языка.

Конфликт начался в твиттер с поста Роберта Райха, который раньше возглавлял министерство труда США.

- Илон Маск угрожает лишить людей работы, если ему не позволят рисковать их здоровьем. Капитализм в худшем проявлении,- написал Райх.

Спустя время миллиардер извинилсяФото: Twitter.com

Речь шла о переносе производства компаний Маска из Калифорнии в другой штат. Местные чиновники не разрешили вновь запустить производство из-за пандемии коронавируса. Тогда предприниматель объявил, что фабрика Fremont будет работать не в Калифорнии, а в Техасе или Неваде. Макс неоднократно призывал власти снять запрет на самоизоляцию людей, в своих эмоциональных сообщениях в твиттер он требовал "вернуть людям их чертову свободу".

Райх уколол Маска тем, что при закрытии завода в Калифорнии люди останутся без работы. Бизнесмен решил ответить ему на "великом и могучем":

- Идиот,-написал он под постом Райха по-русски.

Правда, спустя некоторое время оставил еще один комментарий - "sorry".

Он и раньше успешно выражал свои мысли на русском языке, например, освоил фразеологизмы из России - "вот где собака зарыта" или "говорят, что кур доят". Еще он по-русски благодарил подписчицу, которая поздравила его с успешной стыковкой космического корабля Dragon-2.

ИСТОЧНИК KP.RU