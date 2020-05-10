2020-05-10T09:11:57+03:00
Общество

В МВД отказались от идеи ужесточать наказание за побои

Рассматривался вариант заменить штрафы арестом
Юлия САЛЬНИКОВА
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В МВД считают "нецелесообразным" ужесточать ответственность за побои. Изменения общественники и правозащитники предлагали внести в статью КоАП "Побои", где в том числе речь идет о домашнем насилии. Вопрос ужесточения наказания в МВД прорабатывали совместно с Минюстом. Однако, в ведомстве считают несправедливым предложение заменить штрафы административным арестом.

- Такие изменения признаны нецелесообразными, поскольку усматривается несоразмерность административной ответственности и уголовной,- сообщили в МВД ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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