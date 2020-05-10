2020-05-10T09:39:47+03:00
Общество

В России под наблюдением из-за подозрения коронавируса находятся 243 тысяч человек

По данным на 10 мая проведено 5,4 миллиона тестов
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Около 5,4 тысяч тестов на коронавиурс провели в странеОколо 5,4 тысяч тестов на коронавиурс провели в странеФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В России по данным на 10 мая провели уже 5,4 миллиона тестов на коронавирус. В Роспотребнадзоре сообщили об увеличении числа тех, кто находится под наблюдением врачей из-за возможного заражения. В эту группу попадают прибывшие из-за границы, а также контактировавшие с зараженными люди. В общей сложности таких 243 тысячи.

В России уже почти неделю суточный прирост новых пациентов с коронавирусом превышает 10 тысяч. До пика заболеваемости в стране еще не дошли, считают эксперты.

Эксперты строят предположения, как изменится жизнь после пандемии. Первой на себе изменения почувствует, вероятно, сфера туризма. Некоторые страны уже приготовили новые правила для путешественников. Например, в Египте откроют курорты, но пока только для жителей страны, а после открытия границ каждый гость должен подтвердить отсутствие коронавируса. В Турции при заселении в отели начнут выдавать маски, еду накроют стеклянными заслонками, запретят общественные кофемашины и аппараты с соками. В Испании и вовсе собираются продавать не только места в отелях, но и места на пляжах, чтобы избежать большого скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин заявил, что "квасный и затхлый" патриотизм не может быть национальной идей России
Масочный и перчаточный режим могут изменить сроки пандемии коронавируса в России
Украинский посол считает звонки Меркель Путину "залогом спокойного сна"
Россиян ждут в этом году еще одни длинные выходные
В России под наблюдением из-за подозрения коронавируса находятся 243 тысяч человек
В МВД отказались от идеи ужесточать наказание за побои
Дублерши Марго Робби и Кэмерон Диаз устроили драку через экраны смартфонов
Илон Маск обозвал бывшего американского министра на русском языке
Главный инфекционист США ушел на самоизоляцию из-за коронавируса в Белом доме
В Ухане впервые за месяц выявили новый случай коронавируса
В МВД заявили о снижении случаев домашнего насилия за время самоизоляции
Путин сообщил о дальнейшем укреплении армии России
Боец UFC завершил карьеру из-за того, что нашел красивую девушку
Уже трое детей в Нью-Йорке умерли от нового синдрома Кавасаки на фоне заражения коронавирусом
Ольга Куриленко заявила, что она не украинка, а славянка
Последние новости на утро 10 мая 2020: определены сроки открытия магазинов одежды в России
Названы самые грязные места в салоне самолета