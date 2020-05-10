В России под наблюдением из-за подозрения коронавируса находятся 243 тысяч человек

10 Май 2020 2020-05-10T09:39:47+03:00

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В России по данным на 10 мая провели уже 5,4 миллиона тестов на коронавирус. В Роспотребнадзоре сообщили об увеличении числа тех, кто находится под наблюдением врачей из-за возможного заражения. В эту группу попадают прибывшие из-за границы, а также контактировавшие с зараженными люди. В общей сложности таких 243 тысячи.

В России уже почти неделю суточный прирост новых пациентов с коронавирусом превышает 10 тысяч. До пика заболеваемости в стране еще не дошли, считают эксперты.

Эксперты строят предположения, как изменится жизнь после пандемии. Первой на себе изменения почувствует, вероятно, сфера туризма. Некоторые страны уже приготовили новые правила для путешественников. Например, в Египте откроют курорты, но пока только для жителей страны, а после открытия границ каждый гость должен подтвердить отсутствие коронавируса. В Турции при заселении в отели начнут выдавать маски, еду накроют стеклянными заслонками, запретят общественные кофемашины и аппараты с соками. В Испании и вовсе собираются продавать не только места в отелях, но и места на пляжах, чтобы избежать большого скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU