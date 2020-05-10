Украинский посол считает звонки Меркель Путину "залогом спокойного сна"

10 Май 2020 2020-05-10T10:05:43+03:00

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что украинцы "могут спать спокойно", пока Ангела Меркель держит телефонную связь с Владимиром Путиным. Такое мнение он высказал, комментируя ситуацию в Донбассе. Канцлер Германии еженедельно или каждые две недели звонит, по его словам, сначала Владимиру Зеленскому, затем Владимиру Путину.

- Пока Меркель будет лично... координировать весь мирный процесс, который является очень и очень чувствительным и хрупким, я думаю, что украинцы могут спать спокойно, — заявил в интервью на "Радио свобода" Мельник.

ИСТОЧНИК KP.RU