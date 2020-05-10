2020-05-10T10:05:43+03:00
В мире

Украинский посол считает звонки Меркель Путину "залогом спокойного сна"

Участие канцлера Германии в урегулировании ситуации в Донбассе на руку украинцам, считает Андрей Мельник
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что украинцы "могут спать спокойно", пока Ангела Меркель держит телефонную связь с Владимиром Путиным. Такое мнение он высказал, комментируя ситуацию в Донбассе. Канцлер Германии еженедельно или каждые две недели звонит, по его словам, сначала Владимиру Зеленскому, затем Владимиру Путину.

- Пока Меркель будет лично... координировать весь мирный процесс, который является очень и очень чувствительным и хрупким, я думаю, что украинцы могут спать спокойно, — заявил в интервью на "Радио свобода" Мельник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин заявил, что "квасный и затхлый" патриотизм не может быть национальной идей России
Масочный и перчаточный режим могут изменить сроки пандемии коронавируса в России
Украинский посол считает звонки Меркель Путину "залогом спокойного сна"
Россиян ждут в этом году еще одни длинные выходные
В России под наблюдением из-за подозрения коронавируса находятся 243 тысяч человек
В МВД отказались от идеи ужесточать наказание за побои
Дублерши Марго Робби и Кэмерон Диаз устроили драку через экраны смартфонов
Илон Маск обозвал бывшего американского министра на русском языке
Главный инфекционист США ушел на самоизоляцию из-за коронавируса в Белом доме
В Ухане впервые за месяц выявили новый случай коронавируса
В МВД заявили о снижении случаев домашнего насилия за время самоизоляции
Путин сообщил о дальнейшем укреплении армии России
Боец UFC завершил карьеру из-за того, что нашел красивую девушку
Уже трое детей в Нью-Йорке умерли от нового синдрома Кавасаки на фоне заражения коронавирусом
Ольга Куриленко заявила, что она не украинка, а славянка
Последние новости на утро 10 мая 2020: определены сроки открытия магазинов одежды в России
Названы самые грязные места в салоне самолета