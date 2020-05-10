Масочный и перчаточный режим могут изменить сроки пандемии коронавируса в России

10 Май 2020 2020-05-10T10:36:06+03:00

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Назван новый срок снижения заболеваемости коронавирусом в России. Прогноз ученые сделали, основываясь на результатах нового для россиян режима обязательного ношения масок и перчаток. Такие правила ввели в нескольких регионах, в том числе Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге.

В случае, если люди будут соблюдать эти требования, то можно ожидать снижения новых случаев заражения.

- Снижению заболеваемости будет способствовать надвигающийся летний период. Думаю, через месяц мы с вами будем в другой – в лучшем смысле – обстановке,- сказал в интервью НСН руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

Он сказал, что пик заболеваемости может быть и, вероятно, будет в разное время у разных регионов страны. Проблема в том, что отследить этот пик, точнее "иммунную прослойку" можно было бы с помощью банка сывороток крови человека, но в каждом регионе такой просто нет.

Вакцину от коронавиурса тоже еще не изобрели. Она будет готова в лучшем случае к концу года.

ИСТОЧНИК KP.RU