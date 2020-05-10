Джонсон собирается снять домашнюю самоизоляцию в Британии

10 Май 2020 2020-05-10T11:42:20+03:00

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В Великобритании после семи недель блокировки из-за коронавируса готовы приступить к снятию ограничений. Разработали пять этапов, об этом в обращении к нации сегодня 10 мая объявит премьер-министр Борис Джонсон.

Система предусматривает пять цветов блокировки от зеленого (наименьшее ограничения) до красного (больше всего запретов. Каждому региону страны присвоят один из этих цветов в зависимости от ситуации с заболеваемостью. При снижении новых случаев местные власти будут менять цвета, пока не дойдут до зеленого, а следом можно будет полностью снять все запреты.

Такой способ уже используют во Франции и Индии.

- Ожидается, что Джонсон разрешит людям выходить из дома, чтобы заниматься спортом чаще, чем один раз в день, садовые центры смогут вновь открыться, сообщает Reuters.

С понедельника планируют разрешить работникам вернуться на предприятия и в офисы. Английские начальные школы вновь примут детей только в конце мая. Открытия средних школ стоит ждать не раньше июня. В августе запланировали открытие ресторанов и пабов, а в октябре возродят футбольные матчи, вновь запустят работу спортивных клубов, споортзалов.

Великобритания считается страной с самым большим числом жертв коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU