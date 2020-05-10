Эстония первой получит потенциальное японское лекарство против коронавируса
Эстония первой в мире начнет тестирование японского лекарства от коронавируса. Посылка с партией лекарства поступит в страну на следующей неделе, после чего ученые начнут испытания на добровольцах.
Avigan разработан как препарат от гриппа и входит в перечень препаратов, которые рекомендуют ВОЗ для лечения пациентов с коронавирусом. Хотя профильных исследований, насколько японское лекарство эффективно против нового заболевания нет. Однако, более 80 стран направили в Японию запросы на получения Avigan для тестирования.
Первое одобрение получено Эстонией. Партию направят бесплатно в рамках международного сотрудничества для исследования на людях.
- о, что Эстония получит от Японии лекарство Avigan, является очень хорошим примером международного сотрудничества в кризисной ситуации. Я разговаривал в четверг с японским коллегой Тошимицу Мотеги и поблагодарил его, - сообщил "Интерфаксу" глава МИД республики Урмас Рейнсалу.
Ранее в США прервали исследование противомалярийного препарата из-за высокой смертности среди зараженных коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU