2020-05-10T12:09:36+03:00
В мире

Эстония первой получит потенциальное японское лекарство против коронавируса

Avigan разработан как препарат против гриппа
Юлия САЛЬНИКОВА
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Лекарство будут испытывать на людях с коронавирусомЛекарство будут испытывать на людях с коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Эстония первой в мире начнет тестирование японского лекарства от коронавируса. Посылка с партией лекарства поступит в страну на следующей неделе, после чего ученые начнут испытания на добровольцах.

Avigan разработан как препарат от гриппа и входит в перечень препаратов, которые рекомендуют ВОЗ для лечения пациентов с коронавирусом. Хотя профильных исследований, насколько японское лекарство эффективно против нового заболевания нет. Однако, более 80 стран направили в Японию запросы на получения Avigan для тестирования.

Первое одобрение получено Эстонией. Партию направят бесплатно в рамках международного сотрудничества для исследования на людях.

- о, что Эстония получит от Японии лекарство Avigan, является очень хорошим примером международного сотрудничества в кризисной ситуации. Я разговаривал в четверг с японским коллегой Тошимицу Мотеги и поблагодарил его, - сообщил "Интерфаксу" глава МИД республики Урмас Рейнсалу.

Ранее в США прервали исследование противомалярийного препарата из-за высокой смертности среди зараженных коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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