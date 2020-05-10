Стало известно, как распределят 12 миллиардов рублей на доплаты медикам между регионами

10 Май 2020 2020-05-10T12:18:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В кабмине утвердили, как распределят дополнительно выделенные на доплаты врачам деньги. Средства идут по направлению, которое инициировал президент во время совещания - он предложит назначить спецвыплаты врачам, которые спасают жизни пациентов с коронавирусом. Младший медперсонал может рассчитывать на доплату в 25 тысяч рублей, врачи получат по 8 тысяч рублей.

На это направление выделили более, чем 12 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU