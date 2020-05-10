Стало известно, как распределят 12 миллиардов рублей на доплаты медикам между регионами
Средства получат во всех регионах
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В кабмине утвердили, как распределят дополнительно выделенные на доплаты врачам деньги. Средства идут по направлению, которое инициировал президент во время совещания - он предложит назначить спецвыплаты врачам, которые спасают жизни пациентов с коронавирусом. Младший медперсонал может рассчитывать на доплату в 25 тысяч рублей, врачи получат по 8 тысяч рублей.
На это направление выделили более, чем 12 миллиардов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU