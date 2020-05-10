В России второй день подряд снижается коэффициент распространения коронавируса

10 Май 2020 2020-05-10T13:13:50+03:00

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В России вновь снизился коэффициент распространения коронавируса. По данным на 10 мая этот показатель равен 1,4. Это значит, что инфицированный человек заражает не больше одного человека. Раньше показатель заразности был гораздо выше - один человек с коронавирусом передавал болезнь 2-3 людям.

Коэффициент распространения коронавируса 9 мая был равен 1,06.

Московские показатели изменились даже больше общероссийских, с 1,06 показатель снизился до 1,02, сообщает оперштаб.

ИСТОЧНИК KP.RU