Собчак назвала свинством заявления США о победе над нацизмом
Телеведущая Ксения Собчак назвала "форменным свинством" заявления президента США в день Победы. У американцев это праздник назван V-E Day - День Победы в Европе. Президент США произнес торжественную речь и решил высказать слова благодарности странам-победителям. По его версии, фашистскую армию разбили США и Великобритания.
Такое "поздравление" вызвало возмущение в России, а также у жителей других стран постсоветского пространства, чьи деды и прадеды погибали за свободу страны и свободу всей Европы от нацизма.
Собчак присоединилась к возмущенным комментаторам. У себя в соцсетях она прикрепила ссылку на пост аккаунта Белого дома в инстаграм и назвала заявления американцев свинством.
Потом, правда добавила:
- Не стоит зацикливаться на том, что сказала о нас Америка. В этом тоже есть провинциальность какая-то, что ли.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова тоже прокомментировала запись Белого дома - с подобными переписываниями истории, по ее мнению, мириться нельзя.
ИСТОЧНИК KP.RU