2020-05-10T14:43:13+03:00
Общество

Собчак назвала свинством заявления США о победе над нацизмом

В видеоролике 9 мая Трамп признал заслуги США И Великобритании в Победе, но вообще не стал упоминать по Советский Союз
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ксения Собчак считает, зацикливаться на мнении американцев не стоитКсения Собчак считает, зацикливаться на мнении американцев не стоитФото: facebook.com
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Телеведущая Ксения Собчак назвала "форменным свинством" заявления президента США в день Победы. У американцев это праздник назван V-E Day - День Победы в Европе. Президент США произнес торжественную речь и решил высказать слова благодарности странам-победителям. По его версии, фашистскую армию разбили США и Великобритания.

Такое "поздравление" вызвало возмущение в России, а также у жителей других стран постсоветского пространства, чьи деды и прадеды погибали за свободу страны и свободу всей Европы от нацизма.

Собчак присоединилась к возмущенным комментаторам. У себя в соцсетях она прикрепила ссылку на пост аккаунта Белого дома в инстаграм и назвала заявления американцев свинством.

Потом, правда добавила:

- Не стоит зацикливаться на том, что сказала о нас Америка. В этом тоже есть провинциальность какая-то, что ли.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тоже прокомментировала запись Белого дома - с подобными переписываниями истории, по ее мнению, мириться нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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