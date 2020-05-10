2020-05-10T15:32:28+03:00
Общество

Обломки взорвавшегося в космосе топливного бака не угрожают МКС

Причиной могли стать остатки топлива
Юлия САЛЬНИКОВА
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МКСМКСФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В космосе разрушился топливный бак разгонного блока "Фрегат". Об этом сообщили в 18-й эскадрилье ВВС США, причем по версии американских специалистов, бак распался на 65 обломков. Происшествие не связано со столкновением блока с каким-либо предметом, все случилось из-за вероятного технического сбоя.

Один из ведущих экспертов космической отрасли Иван Моисеев сообщил "Интерфаксу", что причиной ЧП могли стать остатки топлива в баке. В результате нагрева от солнечного света мог произойти взрыв. Эксперт считает - это скорее экстраординарная ситуация, в причинах ЧП еще предстоит разобраться. Но серьезной угрозы для МКС обломки бака не представляют:

- Это небольшая добавка к тем обломкам, которые уже летают. С математической точки зрения риск повышается, с практической - не особо,- сказал Иван Моисеев.

Сайт kp.ru писал о новой программе по защите станции от космического мусора. Ученые разрабатывают лазерную систему защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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