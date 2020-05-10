2020-05-10T15:23:35+03:00
Происшествия

Роскосмос подтвердил взрыв баков разгонного блока в космосе

Разгонный блок использовался при выводе на орбиту астрофизического спутника «Спектр-Р» в 2011 году
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
На орбите произошел взрыв бакаНа орбите произошел взрыв бакаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

На орбите произошел взрыв бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роскосмоса поступившем в редакцию kp.ru.

В ведомстве рассказал, что этот разгонный блок использовался при выводе на орбиту астрофизического спутника «Спектр-Р» в 2011 году. На данный момент, в Роскосмосе уточняют детали, количество и параметры орбит обнаруженных фрагментов, а также поводится анализ их достоверности.

Как писал сайт kp.ru, ранее о взрыве российского бака сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США. По ее данным, разгонный блок разрушился на 65 обломков. Уточняется, что произошедшее не связано со столкновением с другим объектом в космическом пространстве.

Позже один из ведущих экспертов космической отрасли Иван Моисеев сообщил, что обломки взорвавшегося в космосе топливного бака не угрожают МКС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Малышева рассказала о симптоме для госпитализации с коронавирусом
Театры, библиотеки и музеи могут получить нулевую налоговую ставку на прибыль
Роскосмос подтвердил взрыв баков разгонного блока в космосе
Обломки взорвавшегося в космосе топливного бака не угрожают МКС
Путин сообщил, что долги 90-х мешали России развиваться
Собчак назвала свинством заявления США о победе над нацизмом
Путин: Россия надежно защищена от любых посягательств извне
Для летнего отдыха детей откроют лагеря дневного пребывания в школах
Школы готовы проводить занятия и после 15 мая
Минпросвещения сформулировало требования к организации школьных экзаменов
С 1 сентября школы вернутся к традиционному формату обучения
Путин признался, какая картина его "пробрала до слез"
Заливные поросята ушли в прошлое: Шеф-повар рассказал об изменившемся меню на кремлевских приемах
В России второй день подряд снижается коэффициент распространения коронавируса
В Минпросвещения готовы отменить ОГЭ при ухудшении ситуации с коронавирусом
Стало известно, как распределят 12 миллиардов рублей на доплаты медикам между регионами
Эстония первой получит потенциальное японское лекарство против коронавируса
На помощь пострадавшим от пандемии предприятиям выделили больше 81 миллиарда рублей
Новый учебный год в школах начнется 1 сентября в очном формате
Сергей Жвачкин по телефону поздравил ветеранов с Днем Победы