Роскосмос подтвердил взрыв баков разгонного блока в космосе

10 Май 2020 2020-05-10T15:23:35+03:00

Разгонный блок использовался при выводе на орбиту астрофизического спутника «Спектр-Р» в 2011 году

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На орбите произошел взрыв бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роскосмоса поступившем в редакцию kp.ru.

В ведомстве рассказал, что этот разгонный блок использовался при выводе на орбиту астрофизического спутника «Спектр-Р» в 2011 году. На данный момент, в Роскосмосе уточняют детали, количество и параметры орбит обнаруженных фрагментов, а также поводится анализ их достоверности.

Как писал сайт kp.ru, ранее о взрыве российского бака сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США. По ее данным, разгонный блок разрушился на 65 обломков. Уточняется, что произошедшее не связано со столкновением с другим объектом в космическом пространстве.

Позже один из ведущих экспертов космической отрасли Иван Моисеев сообщил, что обломки взорвавшегося в космосе топливного бака не угрожают МКС.

ИСТОЧНИК KP.RU