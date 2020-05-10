Настоятель Покровского храма в Москве Владимир Бушуев умер от коронавируса

10 Май 2020 2020-05-10T15:50:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 10 мая, в возрасте 68 лет умер настоятель Покровского храма в Москве Владимир Бушуев. Причиной смерти стало осложнение от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Московской городской епархии РПЦ.

«От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Измайлове протоиерей Владимир Бушуев», - говорится в заявлении епархии.

Напомним, пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией, стали причиной смерти о смерти почетного настоятеля столичного храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве митрополита Иона (Юрия Карпухина).

От осложнений, вызванных COVID-19, в Покровском Хотьковом женском монастыре Русской православной церкви (РПЦ) с разницей меньше чем за две недели умерли два протоиерея. 24 апреля, из-за тяжелого воспаления легких умер 70-летний протоиерей Верига, а 3 мая умер 66-летний Корчуков

ИСТОЧНИК KP.RU