2020-05-10T15:50:43+03:00
Общество

Настоятель Покровского храма в Москве Владимир Бушуев умер от коронавируса

Владимир Бушуев умер в возрасте 68 лет
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Настоятель Покровского храма в Москве Владимир Бушуев умер от коронавируса. Фото Московской городской епархии РПЦНастоятель Покровского храма в Москве Владимир Бушуев умер от коронавируса. Фото Московской городской епархии РПЦ
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В воскресенье, 10 мая, в возрасте 68 лет умер настоятель Покровского храма в Москве Владимир Бушуев. Причиной смерти стало осложнение от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Московской городской епархии РПЦ.

«От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Измайлове протоиерей Владимир Бушуев», - говорится в заявлении епархии.

Напомним, пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией, стали причиной смерти о смерти почетного настоятеля столичного храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве митрополита Иона (Юрия Карпухина).

От осложнений, вызванных COVID-19, в Покровском Хотьковом женском монастыре Русской православной церкви (РПЦ) с разницей меньше чем за две недели умерли два протоиерея. 24 апреля, из-за тяжелого воспаления легких умер 70-летний протоиерей Верига, а 3 мая умер 66-летний Корчуков

ИСТОЧНИК KP.RU

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