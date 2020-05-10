10 Май 2020 2020-05-10T16:06:38+03:00

Проценко рассказал об эффективности ИВЛ для пациентов с коронавирусом Фото: REUTERS

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Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о результатах использования искусственной вентиляции легких (ИВЛ) у больных новой коронавирусной инфекцией.

В своём Facebook врач написал, что он проанализировал 125 законченных случаев использования ИВЛ, из которых успешное отлучение отмечено у 17, то есть 13,6%.

Кроме того, Проценко рассказал, что 30% находившихся на искусственной вентиляции легких были доставлены в отделение реанимации и интенсивной терапии на скорой помощи, минуя приёмное отделение, 21% перевели из других больниц, а 49% пациентов поступили после ухудшения состояния.

Проценко уточнил, что средний возраст пациентов больницы в Коммунарке составляет 63,9, при этом 59% из них мужчины.

Напомним, за минувшие сутки коронавирусом в России заболели 11 012 человек. Таким образом, общее количество людей с подтвержденным диагнозом в стране увеличилось до 209 688.

ИСТОЧНИК KP.RU