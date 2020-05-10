Путин рассказал о тех, кто хотел развалить Россию изнутри 20 лет назад

10 Май 2020 2020-05-10T16:22:56+03:00

По словам российского лидера, у них были все шансы, чтобы реализовать свой гнусный план

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Те, кто хотел развалить Россию изнутри 20 лет назад, финансируя терроризм и сепаратизм на Северном Кавказе, имели все шансы на то, чтобы реализовать свой гнусный план. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.

«Разделяй, а потом властвуй. Это значит, что те, кто хотят нас разделить, хотят над нами властвовать (…) Тогда у них были все шансы на то, чтобы реализовать этот гнусный план, прямо так скажем», - сказал глава государства в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос о том, какую цель преследовала поддержка терроризма и сепаратизма на территории России из-за рубежа.

Путин заявил, что в то время задачей номер один была необходимость удержать целостность российского государства и, если бы мы не смогли этого сделать, «нас ждало бы очень печальное будущее, страдали бы от этого люди».

Кроме того, как писал сайт kp.ru, президент рассказал, что долги 90-х мешали России развиваться, однако теперь удалось не только избавиться от задолженности, но и накопить большой объем государственных средств

ИСТОЧНИК KP.RU