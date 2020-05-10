2020-05-10T16:40:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперт рассказал об опасности поспешного создания вакцины от коронавируса

Ученый отметил, что средство будет эффективно только, если в вирусе не произойдет серьёзных мутаций
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эксперт рассказал об опасности поспешного создания вакцины от коронавирусаЭксперт рассказал об опасности поспешного создания вакцины от коронавирусаФото: Мария ЛЕНЦ
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Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И.И. Мечникова Михаил Костинов обратил внимание на опасность спешки в создании вакцины от новой коронавирусной инфекции.

«Спешка не приведет ни к чему хорошему», - заявил он в интервью изданию «Аргументы и факты».

Ученый отметил опасность побочных действий, которые «могут оказаться более серьезными, чем последствия коронавируса».

Костинов добавил, что вакцина может оказаться эффективной, только если в вирусе не произойдет более серьезных мутаций. Однако, по его словам, новый коронавирус «довольно стабилен». Так в произошедшие мутации не изменяют свойств и строения вируса, а три штамма однородны генетически.

Напомним, ранее учёные объяснили, как можно будет менять вакцину от коронавируса при его мутации. Они указали на механизмы, наработанные с лечением от гриппа

ИСТОЧНИК KP.RU

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