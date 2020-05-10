2020-05-10T17:08:46+03:00
Общество

Путин проведёт совещание по ситуации с коронавируса 11 мая

Будет обсуждаться возможность продления режима нерабочих дней после 12 мая
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин проведёт совещание по ситуации с коронавируса 11 маяПутин проведёт совещание по ситуации с коронавируса 11 маяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В понедельник, 11 мая, президент России Владимир Путин проведёт совещание по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля рассказал "Интерфаксу", что на совещании в понедельник будет обсуждаться возможность продления режима нерабочих дней после 12 мая.

Напомним, на прошлом совещании, которое состоялось в среду, 6 мая, глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила план постепенной отмены ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом. По ее словам, от строгого режима самоизоляции необходимо избавляться в три этапа.

После совещания глава государства признал, что в данный момент трудно назвать сроки снятия ограничений, но отметил, что в каждом регионе этот вопрос должен решаться в зависимости от конкретной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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