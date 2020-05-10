10 Май 2020 2020-05-10T17:25:07+03:00

Новый клип группы Little Big попал в тренды YouTube уже в 26 странах мира Фото: www.youtube.com

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Клип группы Little Big на песню «Hypnodancer» попал в тренды YouTube уже в 26 странах мира. Об этом сами музыканты рассказали на своей странице в Instagram.

Как рассказывал сайт kp.ru, коллектив выпустил новые клип и песню незадолго до шоу Europe Shine a Light («Европа зажигает огни»), которое покажут в эфире Первого канала 16 мая,

Новая композиция Hypnodancer («Гипнотанцор») посвящена магическому танцору, который вводит в состояние гипноза всех, кто увидел его танцы. В клипе музыканты грабят казино благодаря тому самому «гипнотанцу», покрываясь обложкой «КП».

Музыкальное видео было опубликовано на выложено на канале группы 8 мая. Видео уже набрало более 12 миллионов просмотров и занимает 13 место на вкладке «В тренде» в российском YouTube.

Напомним, клип Little Big на песню UNO, с которой музыканты собирались поехать на Евровидение, стал самым популярным среди всех участников европейского конкурса и меньше чем сутки набрал 3,6 миллиона просмотров меньше чем за сутки, а за два дня видео набрало 10 миллионов просмотров на YouTube

LITTLE BIG - HYPNODANCER (Official Music Video).

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ИСТОЧНИК KP.RU