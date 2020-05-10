Посольство США в Москве дистанцировалось от записи Белого дома о победе над нацизмом

10 Май 2020 2020-05-10T17:44:43+03:00

В американской администрации победителями нацизма назвали только США и Великобританию

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Посольство США в Москве дистанцировалось от записи Белого дома, в которой победителями нацизма назвали только США и Великобританию

"Мы хотели бы отослать вас ко многим недавним заявлениям, в которых подчеркиваются наши совместные усилия и жертвы", - передает "Интерфаксу" комментарий записи в американской дипмиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU