Украинские власти запретили показывать бои с участием российского тяжеловеса Олейника
Украинское правительство запретило показывать поединки с участием российского тяжеловеса Алексея Олейника на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
«Правительство Украины запретило транслировать бои с участием Олейника», - передает Sport24 сообщение пресс-службы украинского телеканала Setanta Sports.
Остальные поединки попали в трансляцию.
В воскресенье, 10 мая, россиянин раздельным решением судей одержал победу над бывший чемпион UFC в тяжелом весе бразильским спортсменом Фабрисиу Вердумом. В главном поединке турнира победу над Тони Фергюсоном одержал Джастин Гэтжи.
В январе телеканал Setanta Sports также не показал бой с участием Олейника. Тогда российский спортсмен одержал досрочную победу над американским бойцом Морисом Грином.
Алексей Олейник родился в Харькове, но в 2014 году получил российское гражданство. Через год ему запретили въезд на родину.
ИСТОЧНИК KP.RU