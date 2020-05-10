Украинские власти запретили показывать бои с участием российского тяжеловеса Олейника

10 Май 2020 2020-05-10T17:52:26+03:00

Спортсмен родился в Харькове, но в 2014 году получил российское гражданство

Изменить размер текста: A A

Украинское правительство запретило показывать поединки с участием российского тяжеловеса Алексея Олейника на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Правительство Украины запретило транслировать бои с участием Олейника», - передает Sport24 сообщение пресс-службы украинского телеканала Setanta Sports.

Остальные поединки попали в трансляцию.

В воскресенье, 10 мая, россиянин раздельным решением судей одержал победу над бывший чемпион UFC в тяжелом весе бразильским спортсменом Фабрисиу Вердумом. В главном поединке турнира победу над Тони Фергюсоном одержал Джастин Гэтжи.

В январе телеканал Setanta Sports также не показал бой с участием Олейника. Тогда российский спортсмен одержал досрочную победу над американским бойцом Морисом Грином.

Алексей Олейник родился в Харькове, но в 2014 году получил российское гражданство. Через год ему запретили въезд на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU