Власти Уханя рассказали подробности о новых случаях заражения коронавирусом
Власти китайского города Ухань рассказали подробности о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией, которые были выявлены впервые с апреля.
Как уточняют городского комитета здравоохранения, распространителем COVID-19 стал 89-летний мужчина, который с 25 января не покидал своего жилого комплекса, но 17 марта у него поднялась температура и в течение 10 дней мужчина принимал лекарства, после чего симптомы исчезли. Однако к 15 апреля у него пропал аппетит, а накануне, 6 мая, его доставили в больницу, где он сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат.
Заболевания также выявили у его жены и ещё у пятерых жителей жилого комплекса, которые переносят коронавирус без клинических симптомов.
Как писал сайт kp.ru, всего за минувшие сутки на территории Китая выявлено 14 новых случаев заражения COVID-19 и 20 бессимптомных переносчика вируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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