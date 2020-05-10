2020-05-10T18:25:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Первый пациент с коронавирусом мог появиться в Британии еще в январе

Эпидемиолог рассказал о возможном нулевом заболевшим COVID-19 в Великобритании
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Первый пациент с коронавирусом мог появиться в Британии еще в январеПервый пациент с коронавирусом мог появиться в Британии еще в январеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Нулевой пациент с коронавирусом в Великобритании мог быть зафиксирован еще в январе, тогда как ранее первый случай коронавируса был официально зарегистрирован лишь через два месяца. Об этом сообщил британский эпидемиолог Джон Райт в своем блоге на сайте Русской службы BBC.

Эксперт заявил, что одна женщина рассказала ему о том, что у участников хора, в котором она поет, были похожие на коронавирус симптомы. Так, среди первых заболевших был мужчина, который в декабре вернулся из китайского Уханя, ставшего эпицентром COVID-19. Он очень сильно кашлял и вслед за ним заболели остальные хористы. Женщина сообщила, что у нее была такая дикая боль в горле «будто проглотила битое стекло»

Напомним, ранее ученые из университетской больницы в Сен-Сен-Дени рассказали о нулевом пациенте во Франции. По их данным, пациент, в мокроте которого обнаружили коронавирусная инфекция SARS-CoV-2, был госпитализирован во Франции 27 декабря 2019 года. При этом мужчина не въезжал из страны уже очень долгое время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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