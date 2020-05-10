Трамп призвал вернуть «запятнанные» Пулитцеровские премии

10 Май 2020 2020-05-10T18:37:51+03:00

Американский лидер заявил, что журналисты незаслуженно получили награду «за статьи о России и мошенничестве с импичментом»

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Президент США Дональд Трамп призвал американские СМИ, которые получили Пулитцеровские премии за статьи о России и импичменте, вернуть «запятнанные награды» и передать их настоящим журналистам.

«Когда фейковые журналисты, получившие необоснованные Пулитцеровские премии за Россию, Россию, Россию и мошенников по импичменту, собираются вручить свои запятнанные награды, чтобы их можно было отдать настоящим журналистам, которые поняли это правильно», - написал глава Белого дома на страницах Twitter.

Американский лидер также заявил, что готов дать имена этих журналистов «их много».

Напомним, ранее Трамп уже призывал вернуть эти премии. Он указал на то, что в опубликованных материалах нет ни слова правды и подчеркнул, что награду изданиям присудили несправедливо, «все это было лживыми новостями».

Как писал сайт kp.ru, Пулитцеровскую премию 2020 года в категории «Международная журналистика» за серию русофобских статей получила газета New York Times (NYT).

ИСТОЧНИК KP.RU