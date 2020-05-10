Путин 11 мая обсудит возможность продления режима нерабочих дней
В понедельник, 11 мая, в ходе совещания по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в России, российский президент Владимир Путин будет обсуждаться возможность продления режима нерабочих дней после 12 мая. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На прошлом совещании, которое состоялось в среду, 6 мая, глава Роспотребнадзора Анна Попова представила план постепенной снятия ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом. Она отметила, от строгого режима самоизоляции необходимо избавляться в три этапа. Самым последним будет открытие парков.
В свою очередь российский лидер признал, что пока трудно назвать сроки снятия ограничений, но отметил, что в каждом регионе этот вопрос должен решаться в зависимости от конкретной ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU