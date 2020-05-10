Путин 11 мая обсудит возможность продления режима нерабочих дней

10 Май 2020 2020-05-10T18:46:28+03:00

Российский лидер в понедельник проведёт совещание по ситуации с коронавирусом

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В понедельник, 11 мая, в ходе совещания по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в России, российский президент Владимир Путин будет обсуждаться возможность продления режима нерабочих дней после 12 мая. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На прошлом совещании, которое состоялось в среду, 6 мая, глава Роспотребнадзора Анна Попова представила план постепенной снятия ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом. Она отметила, от строгого режима самоизоляции необходимо избавляться в три этапа. Самым последним будет открытие парков.

В свою очередь российский лидер признал, что пока трудно назвать сроки снятия ограничений, но отметил, что в каждом регионе этот вопрос должен решаться в зависимости от конкретной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU