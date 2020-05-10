2020-05-10T19:35:32+03:00
Общество

Правительство выделит Минкульту, Эрмитажу и Большому театру более 3,8 млрд рублей

Средства выделят учреждениям, чья деятельность пострадала из-за распространения коронавируса.
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Правительство выделит Минкульту, Эрмитажу и Большому театру более 3,8 млрд рублейПравительство выделит Минкульту, Эрмитажу и Большому театру более 3,8 млрд рублейФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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Правительство выделило более 3,8 млрд рублей для поддержки культурных учреждений, которые пострадали на фоне ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции. Речь идет о Министерстве культуре, Большом театре и Эрмитаже. Соответствующие распоряжение и.о. премьер-министра России Андрея Белоусова опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить Минкультуры России, федеральному государственному бюджетному учреждению культуры "Государственный Эрмитаж" и федеральному государственному бюджетному учреждению культуры "Государственный академический Большой театр России" в 2020 году из резервного фонда (…) до 3 808 500 тыс. рублей", - говорится в документе.», - говорится в распоряжении кабмина.

В свою очередь, Минкультуры должно распределить средства после оценки потребности федеральных государственных культурных учреждений в финансировании первоочередных расходов, среди которых оплата труда работников, содержание имущества, а также коммунальные услуги. Кроме того, ведомство должно учесть изменения объема и условий выполняемой работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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