2020-05-10T20:50:57+03:00
Общество

Учёные научились выявлять следы марихуаны в выдыхаемом воздухе

Исследователи предложили создать тест-системы для определения водителей в состоянии наркотического опьянения
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Учёные научились вывалять следы марихуаны в выдыхаемом воздухеУчёные научились вывалять следы марихуаны в выдыхаемом воздухеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ученые из Калифорнийского университета создали быстрый тест для того, чтобы выявить наличия следов употребления марихуаны в выдыхаемом человеком воздухе.

На официальном сайте университета рассказывается, что методика основана на электрохимической реакции, позволяющий установить наличие главного психоактивного компонента конопли - тетрагидроканнабинола. Ток выбивает из его частиц электроны и после окисления образуются молекулы фиолетового оттенка.

Исследователи отмечают, что тест позволяет определить, курил ли человек марихуану за последние четыре-пять часов. Они предлагают создать легкие тест-системы по типу алкотестеров для определения водителей в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, ранее Джо Байден призвал декриминализировать марихуану в Соединённых Штатах. Он посоветовал изучить влияние марихуаны на человека при ее долгом употреблении и заявил, что все, на кого заводили дело в этой связи, должен выйти из тюрьмы

ИСТОЧНИК KP.RU

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