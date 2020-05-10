Учёные научились выявлять следы марихуаны в выдыхаемом воздухе

10 Май 2020 2020-05-10T20:50:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Ученые из Калифорнийского университета создали быстрый тест для того, чтобы выявить наличия следов употребления марихуаны в выдыхаемом человеком воздухе.

На официальном сайте университета рассказывается, что методика основана на электрохимической реакции, позволяющий установить наличие главного психоактивного компонента конопли - тетрагидроканнабинола. Ток выбивает из его частиц электроны и после окисления образуются молекулы фиолетового оттенка.

Исследователи отмечают, что тест позволяет определить, курил ли человек марихуану за последние четыре-пять часов. Они предлагают создать легкие тест-системы по типу алкотестеров для определения водителей в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, ранее Джо Байден призвал декриминализировать марихуану в Соединённых Штатах. Он посоветовал изучить влияние марихуаны на человека при ее долгом употреблении и заявил, что все, на кого заводили дело в этой связи, должен выйти из тюрьмы

ИСТОЧНИК KP.RU