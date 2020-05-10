2020-05-10T20:16:30+03:00
Звезды

Умер музыкальный продюсер, отец рэпа Андре Харрелл

Андре Харрелл умер на 60-м году жизни [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Андре Харрелл. Фото: Instagram / revolttvАндре Харрелл. Фото: Instagram / revolttv
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В воскресенье, 10 мая, ушел из жизни музыкальный продюсер и отец рэпа Андре Харрелл. Участник дуэта Dr. Jeckyll & Mr. Hyde скончался в своем доме в Калифорнии, США на 60-м году жизни

Как сообщает TMZ, причиной смерти Харрелла стала сердечная недостаточность, от которой он страдал последние годы. Данную информацию подтвердила жена рэпера.

Андре Харрелла называли отцом рэпа. Известность музыкант получил, когда начал выступать в дуэте Dr. Jeckyll & Mr. Hyde, первым хитом которого стала песня Genius Rap. Позже исполнитель основал свою продюсерскую компанию Uptown Records.

Под руководством Андре Харрелла воспитывались такие исполнители, как Heavy D & The Boyz, Puff Daddy, Lost Boyz, Мэри Джей Блайдж, The Notorious B.I.G. и другие знаменитости.

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Умер отец рэпа Андре Харрелл
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ИСТОЧНИК KP.RU

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