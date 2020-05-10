Стало известно о состоянии протоиерея Смирнова, госпитализированного с коронавирусом

10 Май 2020 2020-05-10T20:35:55+03:00

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Стало известно, что глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, которого 5 мая госпитализированный с коронавирусом COVID-19, в настоящее время находится в состоянии средней тяжести и ему не потребовалась искусственная вентиляция легких.

«Состояние отца Димитрия некритичное и в последние дни не ухудшается, искусственная вентиляция легких, слава Богу, не потребовалась», - рассказал «Интерфаксу» источник в окружении священника, поблагодарив всех за молитвы о заболевшем.

Ранее 69-летний протоиерей Смирнов перенес операцию, поэтому находился в группе риска.

Напомним, что сегодня в возрасте 68 лет из жизни ушел настоятель Покровского храма в Москве Владимир Бушуев. Причиной смерти стали осложнения на фоне коронавирусной инфекции. По такой же причине умерли настоятель столичного храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве митрополит Иона (Юрий Карпухин), а также протоиереи Верига и Корчуков.

ИСТОЧНИК KP.RU